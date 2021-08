Es regnet Asche: Verheerende Waldbrände und Hitzewelle in Griechenland

Die Waldbrände nehmen ein solches Ausmaß, dass sich auch naheliegende Orte in Griechenland in ständiger Alarmbereitschaft befinden.

imago images/ANE Edition

Athen. Die Situation in Griechenland spitzt sich zu: Das Bekämpfen der fortwährenden Waldbrände wird durch eine lang andauernde Hitzewelle erschwert – die Luft verschlechtert sich extrem.

Das Feuer im Norden Athens hat die Feinstaubwerte in der griechischen Hauptstadt am Mittwoch drastisch in die Höhe getrieben. Zwischenzeitlich meldete die griechische Gesundheitsbehörde für das Stadtzentrum eine Belastung von bis zu 465 Mik