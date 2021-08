Gemüsesaft statt Kir Royal: Michael Graeter 2020 in München.

Ursula Düren/dpa

München. München war mal eine Party-Hochburg. Aber das ist lange mehr, findet Michael Graeter, der früher keine Sause ausließ.

Klatschkolumnist Michael Graeter, Vorbild für Boulevardreporter Baby Schimmerlos in der Kultserie „Kir Royal“, trauert dem süßen Leben in seiner Heimat München hinterher. „Es ist ein sehr gebremstes Dorf geworden. Es war in den 60er, 70er u