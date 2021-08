Ex-Präsident Barack Obama wird 60.

Washington. Barack Obama hat runden Geburtstag gefeiert. Die Party zum 60. soll nun deutlich kleiner als ursprünglich geplant ausfallen.

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist 60 Jahre alt geworden. Der Demokrat feierte am Mittwoch seinen runden Geburtstag. In den vergangenen Tagen hatten Berichte über eine geplante Geburtstagsfeier am Wochenende mit angeblich Hunderten g