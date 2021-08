Ein Waldbrand wütet unweit des Ortes Platanos, unweit des antiken Olympia.

Giannis Spyrounis/ilialive.gr/AP/dpa

Athen. Trockene Böden und Hitzerekorde befördern verheerende Brände am Mittelmeer. Meteorologen machen wenig Hoffnung auf baldige Besserung.

Ein neuer Waldbrand in Griechenland gefährdet das Dorf Olympia auf der Halbinsel Peloponnes. Der griechische Zivilschutz ordnete am Mittwochnachmittag per SMS an die Einwohner an, den Ort zu verlassen.In unmittelbarer Nähe befindet sich die