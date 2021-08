Nur wenige Gäste sitzen bei sonnigem Wetter in den Außenbereichen der Cafés und Restaurants am Historischen Hafen in Rotterdam (Archivbild).

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Den Haag. Lange stiegen die Infektionszahlen in den Niederlanden stark an. Nun konnte das Land die zweite Woche in Folge Besserung vermelden: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen geht stark zurück.

In den Niederlanden ist die Zahl der Neuinfektionen in der zweiten Woche in Folge drastisch gesunken. In den vergangenen sieben Tagen wurden rund 21.000 Fälle gemeldet, etwa 44 Prozent weniger als in der Vorwoche, wie das Institut für Gesun