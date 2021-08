Ein deutscher Tourist soll während seines Kroatien-Urlaubs seinen Hund erschlagen haben. (Symbolbild)

imago images/Westend61

Zagreb. Ein deutscher Tourist randalierte auf einer Polizeiwache in Kroatien, nachdem er seinen Hund tötete. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Weil er seinen Hund mit einem Hammer erschlagen hat, ist ein deutscher Tourist in Kroatien festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 51-Jährige in der nordkroatischen Hafenstadt Rijeka festgenommen. Der Mann, der