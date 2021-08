Waldbrände in Südeuropa toben weiter

Eine Frau flieht mit ihren Tieren im türkischen Bodrum vor einem sich ausbreitenden Waldbrand.

Mehmet Guzel/AP/dpa

Athen/Istanbul. Evakuierte Häuser, zerstörte Dörfer, verbrannte Wälder - seit Tagen versetzen heftige Waldbrände die Menschen in Südeuropa in Angst und Schrecken. Ein Ehepaar aus Deutschland kommt in der Türkei ums Leben.

In Teilen Südeuropas und der Türkei kämpfen die Menschen weiter gegen heftige Waldbrände und extreme Hitze. In der Türkei, wo bisher acht Menschen ums Leben gekommen sind, starb auch ein deutsch-türkisches Ehepaar, wie türkische Medien beri