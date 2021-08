Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,9.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin. Auch weiterhin gilt der Inzidenzwert als wichtige Richtmarke für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Das Robert Koch-Institut vermeldet erneut einen Anstieg.

Die Corona-Inzidenz ist in Deutschland erneut leicht angestiegen: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 17,9. Am Vortag betrug der Wert 17,8, am Dienstag der Vorwoche 14,5. Die Gesu