Sonja Keller reitet mit der Kuh Melina aus.

Uli Deck/dpa

Ölbronn-Dürrn. Steht 'ne Kuh an der Bushaltestelle - oder besser: geht an ihr vorbei. Wenn Sonja Keller mit ihrer Melina ausreitet, staunt so mancher Autofahrer.

Wenn Melina unterwegs mal muss, heißt das für Sonja Keller: Stelle merken und nacharbeiten. Denn die Kuhfladen nach einem Ausritt müssen vom Bürgersteig verschwinden. Richtig gelesen: Die 22-Jährige reitet regelmäßig auf einer Kuh durch Ölb