Einreisetestpflicht missachtet: Das droht in Niedersachsen

Ab dem 1. August müssen alle nicht geimpften Reisenden über 12 Jahren einen negativen Test vorweisen, um nach Deutschland zurückkehren zu können. (Symbolbild)

dpa/Clara Margais

Berlin. Seit Sonntag gilt eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Durch die unterschiedlichen Bußgeldhöhen der Bundesländer kann ein Verstoß zwischen 150 bis 25.000 Euro kosten. Das gilt in den Bundesländern.

In immer mehr Urlaubsländern schießen die Infektionszahlen in die Höhe und mit ihr die Zahl an erkrankten Rückkehrern. Deshalb beschloss das Gesundheitsministerium, dass ab dem 1. August eine Testpflicht für Reiserückkehrer gilt. Jeder Urla