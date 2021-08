Zahl der Toten nach Flut in China jetzt bei mindestens 300

Überflutete Straße in Zhengzhou. Die chinesischen Behörden haben die Zahl der Todesopfer der Überschwemmungen deutlich angehoben.

Meitu/CHINATOPIX/AP/dpa

Zhengzhou . Die ungewöhnlich heftigen Regenfälle in der Region Zhengzhou wurden vom Taifun „In-Fa“ ausgelöst. Jetzt erhöhte sich die Zahl der Opfer deutlich.

Die Anzahl der Todesopfer nach den Überschwemmungen in der chinesischen Region Zhengzhou liegt mindestens dreimal höher als bislang bekannt. Wie die Behörden am Montag mitteilten, stieg die Zahl auf mindestens 300 an. Demnach kamen mindeste