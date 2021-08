Verblühte Sonnenblume auf einem Feld in Nordsachsen. In den kommenden Tagen wird wechselhaftes Wetter erwartet.

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach am Main. So richtig sommerliche Wärme wird es auch in den nächsten Tagen nicht geben. Es bleibt wechselhaft.

Schauer, Gewitter und kühle Nächte sind zu Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg zu erwarten. Grund ist das Tief „Ferdinand“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach berichtete.Im Norden hingegen ist auc