So wirkt sich die Pandemie auf das Sprechen unserer Kinder aus

Kinder sollten bei Sprach- und Sprechstörungen einen Logopäden aufsuchen – doch das ist nicht ganz so einfach.

Berlin. Nur wenig Kontakt zu anderen Kindern und eine lange Zeit im Fernunterricht: Kinder trifft die Pandemie auf besondere Weise. In immer mehr Fällen ruft sie gar schwerwiegende Sprachstörungen bei den Heranwachsenden hervor.

Das Kinderlachen war in den Lockdowns hierzulande nur selten in der Öffentlichkeit zu hören. Auch die Jüngsten in Deutschland litten und leiden immer noch unter den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Der normale Schulunterricht mu