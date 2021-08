Hitze in Griechenland lässt nicht nach

Feuerwehrleute bekämpfen einen Waldbrand in der Nähe des Dorfes Lampiri, westlich von Patras.

Andreas Alexopoulos/AP/dpa

Athen. Noch mehrere Tage könnte die Gluthitze in Griechenland nach Expertenmeinung andauern. Eine Belastungsprobe nicht nur für die Menschen - auch das Energienetz kommt an seine Grenzen.

Hitze und Waldbrände in Griechenland: Nach einem Wochenende mit Werten um die 44 Grad steigen die Temperaturen in dem Land von Tag zu Tag weiter. Am Montag und Dienstag wurden Werte von bis zu 47 Grad erwartet, wie das Wetteramt mitteilte.