Griechenlands Energienetz kommt wegen Hitze an seine Grenzen

Menschen erfrischen sich bei Temperaturen über 40 Grad mit Wasser aus einem Brunnen auf dem Syntagma-Platz in Athen.

Angelos Tzortzinis/dpa

Athen/Istanbul/Rom. Ein Ende der Hitzewelle in Griechenland ist nicht in Sicht. Experten befürchten, das Energiesystem könne zusammenbrechen, sollten die Klimaanlagen tagelang auf Hochtouren laufen.

Die Hitzewelle in Griechenland hält an. Das Wetteramt in Athen rechnete mit Temperaturen um die 44 Grad mindestens bis zum nächsten Wochenende. Die glühende Hitze macht vielen Menschen zu schaffen und stellt auch die Leistung des Energiesys