Trotz Verbot: Tausende „Querdenker“ protestieren in Berlin

Demonstranten nehmen trotz Verbot an einer unangemeldeten Demo gegen die Corona-Maßnahmen teil.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Nach dem Verbot mehrerer „Querdenker“-Demonstrationen ziehen Tausende Menschen durch Berlin. Die Polizei droht zwischenzeitlich mit Wasserwerfern - und die Protestierenden suchen sich immer neue Wege.

Trotz des Verbots mehrerer Demonstrationen auch aus der „Querdenker“-Szene sind in Berlin Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Dabei kam es am Sonntag mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. An der S