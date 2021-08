Polizisten nehmen an der Siegessäule eine Demonstrantin fest.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Tausende Menschen gehen am Wochenende in Berlin aus Protest gegen die Corona-Politik auf die Straße, obwohl zahlreiche Demonstrationen verboten wurden. Nun zieht die Polizei Bilanz der Auseinandersetzungen.

Nach zahlreichen illegalen Versammlungen von Gegnern der Corona-Politik am Sonntag in Berlin hat die Polizei mindestens 503 Ermittlungsverfahren gegen Teilnehmer eingeleitet.In 59 Fällen werde wegen Widerstands und in 43 Fällen wegen tätlic