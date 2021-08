Gluthitze und Brände am Mittelmeer, Unwetter im Alpenraum

Blick aus einem Hubschrauber der Feuerwehr auf Brände neben der Via Palermo - dichter Rauch zieht über die Wohnhäuser.

-/Vigili del Fuoco/dpa

Rom/Athen/Istanbul/Wien. Der östliche Mittelmeerraum leidet unter Hitze und Bränden, die Alpen werden von Überschwemmungen geplagt. Betroffen sind jeweils auch Feriengebiete. Und beide Wetterextreme haben eine gemeinsame Ursache.

Gluthitze und Dutzende Brände in den Urlaubsländern am östlichen Mittelmeer, schwere Unwetter weiter nördlich im Alpenraum.In Griechenland, der Türkei und Süditalien haben am Wochenende Tausende Einsatzkräfte bei Temperaturen um 40 Grad Cel