Corona: Inzidenz und Zahl der Neuinfektionen steigen weiter an

Bundesweit infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Coronavirus.

imago images/Alexander Pohl

Berlin. Die Corona-Zahlen klettern hierzulande weiter nach oben. Im vergleich zur Vorwoche wächst die Zahl der Neuinfektionen um 500.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntagmorgen lag sie bei 17,5 - am Vortag hatte der Wert 16,9 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9 betragen. Die Gesundheits