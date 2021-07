Spricht den Bewohnerinnen und Bewohnern von Laglio am Comer See Mut zu: Hollywoodstar George Clooney.

Ian West/PA Wire/dpa

Laglio. Der US-Schauspieler ist der wohl prominenteste Hausbesitzer in der Gemeinde Laglio am Comer See. Nach den unwetterbedingten Zerstörungen in der Region will Clooney helfen.

US-Schauspieler George Clooney hat nach den Zerstörungen durch starke Regenfälle und Überflutungen in Norditalien seine Hilfe angekündigt. Er habe gesagt, es sei bereit zu helfen und seinen Teil beizutragen, zitierte der „Corriere della Ser