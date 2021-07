Waldbrände und Extremhitze in Südeuropa

Eine Kellnerin serviert Erfrischungen in einer Strandbar im Dorf Lagonissi. Eine seit Anfang der Woche andauernde Hitzewelle in Griechenland erreicht ihren Höhepunkt.

Yorgos Karahalis/AP/dpa

Athen. In vielen Regionen Italiens gibt es Waldbrände, genauso wie in der Türkei. Meteorologen in Griechenland erwarten historische Hitze. Südeuropa ächzt unter extremer Hitze.

Griechenland wird weiterhin von einer starken und lang andauernden Hitzewelle heimgesucht.Nachdem in den vergangenen drei Tagen stellenweise Werte um die 43 Grad gemessen worden waren, sollen die Thermometer nach Angaben von Wetterexperten