Der indigene Schauspieler Saginaw Grant aus dem Film "The Lone Ranger" ist mit 85 Jahren gestorben.

Michael Nelson/EPA/dpa

Los Angeles. Der US-amerikanische Schauspieler Saginaw Grant, ein Medizinmann des indigenen Stammes „Sac & Fox“, ist tot. Grant, der an der Seite von Johnny Depp in „Lone Ranger“ mitspielte, starb mit 85 Jahren.

Der US-amerikanische Schauspieler Saginaw Grant, ein Medizinmann des indigenen Stammes „Sac & Fox“, ist tot. Grant, der unter anderem an der Seite von Johnny Depp in „Lone Ranger“ mitspielte, sei am Mittwoch in Hollywood im Schlaf gesto