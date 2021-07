Kein Wacken Open Air: Warum Fans jetzt trotzdem in den Ort pilgern

Sie alle campen zurzeit auf der Wiese von Frederik Denzau (5. von links) in Stelle in Dithmarschen und machten einen Abstecher zum WOA-Store in Wacken: Martin Shemon aus Tornesch (links) und der gesamte andere Besuch inklusive Hund aus Stuttgart, Tübingen, Augsburg und Freiburg.

Anna Krohn

Wacken. Bereits am Mittwoch (28. Juli) waren etliche WOA-Fans im ganzen Ort zu sehen, und die Zahl steigt. Vor allem in der Hauptstraße ist am Freitag (30. Juli) viel los.

Das Wacken Open Air fällt zum zweiten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie aus – doch der Ort wird immer voller. Bereits ab Mittwoch (28. Juli), der eigentlich der Hauptanreisetag des WOA 2021 gewesen wäre, waren etliche Fans in