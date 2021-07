Der Juli war deutschlandweit deutlich verregneter als üblich.

dpa/Jörg Carstensen

Offenbach. Nach der Hochwasser-Katastrophe in Teilen Deutschlands, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) jetzt offiziell, dass es im Juli deutlich mehr geregnet hat als üblich.

In diesem Monat fielen bundesweit im Mittel rund 110 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag nach der ersten Auswertung seiner rund 2000 Messstationen meldete. Das seien knapp 40 Proz