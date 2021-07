Explodierende Inzidenz-Zahlen in der Türkei: Was Urlauber wissen müssen

Der Tourismus in der Türkei hat unter der Corona-Pandemie stark gelitten.

dpa/Mirjam Schmitt

Osnabrück. Die Inzidenzzahlen in der Türkei sind in den vergangenen Tagen rapide gestiegen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bereits bei 125,9. Was bedeutet das für Urlauber?

Am Mittwoch lag der Inzidenz-Wert für die Türkei noch bei 109,1 – und hatte damit erstmals seit 17. Mai wieder die Marke von 100 überschritten. Noch stuft das Auswärtige Amt die Türkei als Risikogebiet ein. Rückreisende nach Deutschlan