Polizei und Staatsanwälte gehen davon aus, dass ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Brände gelegt hat.

Franziska Hessenauer/dpa

Gundelsheim. Immer wieder brennt es, die Verunsicherung ist groß, bis die Polizei einen Verdächtigen fasst. Der Mann ist bei der Feuerwehr. Die Taten seien ein Hilferuf, sagt er. Das Gericht glaubt ihm nicht.

Monatelang hält eine Serie von Brandstiftungen die Menschen in Gundelsheim (Baden-Württemberg) und Umgebung in Atem. Mal geht eine Scheune in Flammen auf, mal sind es ein Gasthaus, Autos oder Heustapel. Dass der Zündler ausgerechnet in den