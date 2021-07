Baggerfahrer lässt Frust an Mehrfamilienhaus aus

Das zerstörte Mehrfamilien nach der Aktion des 42-Jährigen.

dpa/SWR/Hardy Faißt

Blumberg. Eine halbe Millionen Euro Schaden und ein Polizei- und Feuerwehreinsatz. Ein 47-jähriger Baggerfahrer hat mehrere Balkone und Fenster eines Neubaus zerstört, da er sich zu unrecht behandelt fühlte.

Eine Szene, die mehr an einen Abriss erinnert: Ein 47-jähriger Bauunternehmer zerstörte die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Stadt Blumberg in Baden-Württemberg. Mit seinem Bagger riss der Mann die Balkone herunter, brachte mehrere F