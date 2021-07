Explosion in Leverkusen: Drei weitere Tote geborgen

Insgesamt starben fünf Menschen nach der Explosion im Chempark Leverkusen – zwei werden noch vermisst.

Leverkusen. Nach der Explosion im Chempark Leverkusen haben Polizei und Feuerwehr drei weitere tote Menschen aus den Trümmern geborgen. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf fünf.

Zwei Tage nach der verheerenden Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage haben Einsatzkräfte drei weitere Menschen tot in den Trümmern gefunden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Donnerstag mit. Insgesamt