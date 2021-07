George Clooney, Schauspieler und Aktivist aus den USA, erlebte in Italien ein verheerendes Hochwasser mit. (Archivbild)

dpa/AP/Alastair Grant

Laglio. Hollywoodstar George Clooney zeigt sich bestürzt über die Überschwemmungen in seiner Wahlheimat. Das Geröll, das ein Hochwasser hinterließ, reichte hoch bis zu seinem Balkon.

Die Clooneys haben in ihrer Villa in Laglio, einem Örtchen am Comer See, miterlebt, wie ein Hagelsturm mit Starkregen für Überschwemmungen sorgte. US-Schauspieler George Clooney (60) sowie seine Frau, Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (43