Der Blick aus dem Hotel "Paloma Ocean" in Kumköy. Riesige Rauchschwaden ziehen am Horizont vorbei.

Privat

Istanbul. Nahe der beliebten Urlaubsregion Antalya in der Türkei ist ein heftiger Waldbrand entfacht worden. Die Brände sind noch nicht gelöscht. Es sind 1800 Feuerwehrleute im Einsatz.

Im Zuge der Brände an der türkischen Mittelmeerküste und in weiteren Regionen sind mehrere Menschen gestorben. Bei dem Feuer in der Region Antalya seien drei Menschen getötet und 122 verletzt worden, 58 Menschen seien in Behandlung, bericht