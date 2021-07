Waldbrände in der Türkei: Vier Tote in Urlaubsregion Antalya

Rauch und Flammen steigen aus einem Waldgebiet auf, in der Nähe der Touristenstadt Bodrum.

picture alliance/dpa/IHA

Istanbul. Nahe der beliebten Urlaubsregion Antalya in der Türkei ist ein heftiger Waldbrand entfacht worden. Die Brände sind noch immer nicht gelöscht.

Im Zuge der Brände an der türkischen Mittelmeerküste und in weiteren Regionen sind mehrere Menschen gestorben. Bei dem Feuer in der Region Antalya seien vier Menschen getötet und 122 verletzt worden, 58 Menschen seien in Behandlung, bericht