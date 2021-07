Bob Odenkirk kam nach einem Kollaps am Arbeitsplatz ins Krankenhaus. (Archivbild)

AFP/VALERIE MACON

Los Angeles. "Better Call Saul"-Star Bob Odenkirk hat sich nach seinem Zusammenbruch am Filmset aus der Klinik gemeldet. Er hatte einen Herzinfarkt.

"Better Call Saul"-Schauspieler Bob Odenkirk hat sich nach einer Krankenhauseinweisung nun selbst zu Wort gemeldet. "Ich hatte einen kleinen Herzinfarkt", teilte der 58-Jährige am Freitag auf Twitter mit. "Aber ich werde ok sein", schrieb e