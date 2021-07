Bob Odenkirk kam nach einem Kollaps am Arbeitsplatz ins Krankenhaus. (Archivbild)

AFP/VALERIE MACON

Los Angeles. US-Schauspieler Bob Odenkirk liegt im Krankenhaus. Wie es dem 58-Jährigen geht, ist noch nicht bekannt.

Der US-Schauspieler Bob Odenkirk ist Medienberichten zufolge bei den Dreharbeiten zu der Fernsehserie "Better Call Saul" im US-Bundesstaat New Mexico zusammengebrochen. Mitarbeiter am Set hätten am Dienstag rasch reagiert, und der 58-Jährig