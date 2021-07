Hochgiftiger Qualm über Leverkusen: Was Anwohnern nun geraten wird

Nach dem verheerenden Brand im Leverkusener Chempark wird die Bevölkerung vor den Folgen der Rauchentwicklung gewarnt.

dpa/David Young

Leverkusen. Die Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage hat eine gigantische Rauchwolke aufsteigen lassen. Nun richtet sich der Blick auf die Überreste des Qualms. Was war da drin?

Nach der gewaltigen Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage ist am Mittwoch die Frage nach möglichen Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung in den Vordergrund gerückt. Das nordrhein-westfälische Landesumweltamt (LANUV) teilt