In einer Bunkeranlage in einem Waldstück bei Oranienburg wurde vor einer Woche eine Frauenleiche gefunden.

Dennis Lloyd Brätsch/TNN/dpa

Oranienburg. Anfang letzter Woche wurde in einem Bunker bei Oranienburg eine Frauenleiche gefunden. Jetzt ist der Ex-Freund festgenommen worden.

Nach dem Fund einer toten 26-jährigen Frau in einer Bunkeranlage aus der Nazizeit in einem Waldgebiet nördlich von Berlin hat die Polizei in Brandenburg einen Mann festgenommen. Es soll sich bei dem 29-Jährigen Oranienburger um den Ex-Freun