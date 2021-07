Kuriose Bilder: 18-Jähriger fährt sich mit Tesla am Strand fest

Ein Tesla am Strand – die Kosten für den Einsatz inklusive Abtransport lägen laut Kampens Bürgermeisterin Steffi Böhm im dreistelligen Bereich. (Symbolbild/Collage)

Angelika Warmuth/dpa/Jörg Carstensen/NOZ-Collage/tdet

Kampen auf Sylt. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei junge Männer mit einem weißen Tesla am Strand in Kampen steckengeblieben. Sie müssen sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Es sind verrückte Bilder und Videos, die auf Instagram und in weiteren sozialen Netzwerken kursieren: Ein weißer Tesla wird mit aufwändigem Gerät vom Strand des beliebten Sylter Urlaubsort Kampen geschleppt. Wie und warum das Auto dort