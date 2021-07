Neue Unwetter in vielen Teilen Deutschlands sorgen für Chaos

Die Wiesen einer Straße im bayerischen Rettenberg sind überschwemmt.

Davor Knappmeyer/dpa

Sonthofen. In zahlreichen Regionen Deutschlands haben Einsatzkräfte bis in die Nacht viel zu tun mit neuen Unwetterschäden. Starke Regenfälle sorgen für überschwemmte Keller, Zug-Verspätungen und mehr.

Teils heftige Gewitter und Starkregenfälle haben in manchen Teilen Deutschlands bis in den Montagabend erneut für zahlreiche Unwetter-Einsätze gesorgt. Ein Schwerpunkt der Schäden lag in Bayern. Die Bahnstrecke München-Salzburg war wegen Bä