Nach Corona-Erfolg: Biontech will Malaria-Impfstoff entwickeln

Malaria ist eine der weltweit gefährlichsten Infektionskrankheiten und wird hauptsächlich von Stechmücken übertragen.

Mainz. Nach dem Corona-Impfstoff und großen Fortschritten in der Krebsforschung nimmt das Unternehmen Biontech die nächste Krankheit in den Blick: Mit der mRNA-Technik sollen Menschen bald gegen Malaria immunisiert werden.

Das Mainzer Unternehmen Biontech will in den kommenden Jahren einen mRNA-Impfstoff gegen Malaria entwickeln. Man plane den Start einer klinischen Studie bis Ende 2022, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ein mRNA-Impfstoff enthält den Bau