Zwei Gerichtsmediziner gehen zu einem Zelt am Tatort auf dem Bugs Bottom Feld. Fünf Jugendliche sollen hier im Januar einen 13-jährigen Jungen erstochen haben.

Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Reading. Fast jede Woche gibt es in Großbritannien tödliche Messerattacken unter Jugendlichen. Nun werden zwei 14-Jährige wegen Mordes an einem 13-Jährigen verurteilt.

In England hat ein Gericht zwei 14-Jährige wegen des Mordes an einem 13-Jährigen schuldig gesprochen. Die Teenager hätten den Jungen zusammen mit einem 14 Jahre alten Mädchen in einem Park in der Stadt Reading in einen Hinterhalt gelockt, u