ADAC rechnet mit vielen Staus am Wochenende

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende überall in Deutschland Staus auf den Autobahnen.

Matthias Balk/dpa

München. Es könnte voll werden auf den deutschen Autobahmen: Die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg beginnen.

Der ADAC erwartet am kommenden Wochenende überall in Deutschland Staus auf den Autobahnen. Grund dafür sei, dass dann mit Bayern und Baden-Württemberg auch die beiden letzten Bundesländer in die Schulsommerferien starteten, teilte der Autom