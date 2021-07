Fischkadaver an einem Strand in Florida. Ein Massensterben von Meerestieren alarmiert die Wissenschaftler.

Arielle Bader/Tampa Bay Times via ZUMA Press/dpa

San Francisco/Washington. An der einen Küste brennt es, an der anderen drohen Hurrikane - viele Wetterextreme setzen den Menschen in den USA zu. Im Westen Nordamerikas schrecken Rekord-Hitze und frühe Waldbrände auf.

Die Vorzeichen für einen langen, trockenen Hitze-Sommer mit Waldbränden und Wasserknappheit im Westen der USA könnten kaum schlimmer sein. „2020 war bereits schrecklich, mit Feuerextremen und Rekorden, aber ich bin sehr besorgt, dass es in