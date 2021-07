Die Altstadt von Dubrovnik ist ein Touristenmagnet. In Kroatien läuft die Sommer-Saison auf Hochtouren, doch auch hier steigen die Corona-Zahlen wieder.

imago images/Pixsell

Belgrad/Split. Die Hochsaison brummt, die Delta-Sorgen nehmen zu: Kroatien, Montenegro und Slowenien verhängen strengere Präventivmaßnahmen. Das sollten deutsche Urlauber jetzt wissen.

Der einen Not der anderen Brot: Während sich in bei den in die rote Zone abgerutschten Mittelmeeranrainern Malta, Portugal, Spanien, Türkei und Zypern, aber auch in Griechenland die Stornierungen von gebuchten Urlaubsreisen mehren, klingeln