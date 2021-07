Kräftige Unwetter in einigen Regionen Deutschlands

Stehendes Wasser auf einer Straße im bayerischen Penzberg.

Vifogra/dpa

Berlin. In den Katastrophengebieten konnten die Menschen etwas durchatmen. An anderen Orten gibt es dagegen wieder kräftige Unwetter - und auch am Montag kann es Starkregen geben.

Während die Menschen in den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands verschont blieben, gab es in anderen Regionen des Landes kräftige Unwetter. Bildergalerie 4 Bilder Kräftige Unwetter in eini