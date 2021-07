Benedikt XVI. kritisiert kirchliche Amtsträger in Deutschland

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (Archivfoto)

dpa/Sven Hoppe

München/Freiburg. Der emeritierte Papst Benedikt hat sich kritisch gegenüber den Amtsträgern in der katholischen Kirche in Deutschland geäußert.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. geht mit Amtsträgern der katholischen Kirche in Deutschland ins Gericht. "So lange bei kirchenamtlichen Texten nur das Amt, aber nicht das Herz und der Geist sprechen, so lange wird der Auszug aus der Wel