Die Flammen des Feuers fressen sich durch ein Haus in der Gemeinde Indian Falls im Plumas County, Kalifornien. Das Feuer zerstörte mehrere Wohnhäuser, als es sich durch die Gegend zog.

dpa/Noah Berger

Washington/New York. Hitze-Drama: Im US-Bundesstaat Oregon brennen bereits über 1600 Quadratkilometer - und selbst New York spürt die Folgen.

Wer in den letzten Tagen vom US-Bundesstaat New Jersey aus auf die Skyline von New York blickte, sah die Wolkenkratzer im "Big Apple" im Dunst verschwimmen. Gleichzeitig berichteten viele New Yorker von Atemproblemen. Sie erlebten am eigene