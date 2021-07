Trümmer liegen auf der zerstörte Straße Rue Andre Sodar in der Nähe eines Bahnübergangs im Stadtzentrum von Dinant.

Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Dinant. Nur gut eine Woche nach heftigen Überschwemmungen mit Dutzenden Toten wird Belgien vom nächsten Unwetter getroffen. Zahlreiche Autos wurden weggespült.

In Belgien sind bei erneuten Unwettern am Wochenende zahlreiche Autos weggeschwemmt und Menschen in Sicherheit gebracht worden. In der Stadt Namur in der gleichnamigen Provinz seien am Samstag wegen des Wetters Häuser evakuiert und rund 30