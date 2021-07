Kaum zu glauben: Latina-Star Jennifer Lopez ist 52 Jahre alt.

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Los Angeles. Kaum zu glauben, aber Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez feiert bereits ihren 52. Geburtstag. An ihrem Ehrentag durfte ein ganz besonderer Mann an ihrer Seite natürlich nicht fehlen.

Latina-Star Jennifer Lopez teilt sich an ihrem 52. Geburtstag offenherzig mit. In Fotos und Videos auf Instagram und Twitter posierte die Sängerin auf einer Yacht mit Bikini und Hut. In einem Schnappschuss zeigt sich Lopez in den Armen von