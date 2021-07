Erneut setzt Regen in den Katastrophengebieten ein

Ein Baukran arbeitet bei Aufräumarbeiten nach der verheerenden Flut.

Thomas Frey/dpa

Koblenz. Das Schlimmste scheinen die unwettergeschädigten Gemeinden im Westen bereits in der vergangenen Woche hinter sich gebracht zu haben. Nun ist neuer Starkregen angesagt, wenn auch nur punktuell.

Rund eineinhalb Wochen nach dem Hochwasser haben in den Katastrophengebieten im Westen Deutschlands erneut Regenfälle eingesetzt.In Rheinland-Pfalz wurden Evakuierungen angeboten - die Lage sei aber nicht so verschärft wie in der vergangene