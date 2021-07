Warnung vor neuen Unwettern in Hochwasserregion

Dieses von European Space bereitgestellte Satellitenbild zeigt das vom Hochwasser verwüstete Dorf Schuld, in der Nähe von Bad Neuenahr-Ahrweiler.

GeoEye-1/2021 European Space Imaging /dpa

Koblenz. Den von der Flutkatastrophe besonders betroffenen Regionen stehen nun neue Starkregenfälle bevor. In Rheinland-Pfalz arbeitet der Katastrophenschutz auf Hochtouren.

Nach den verheerenden Überflutungen blicken die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit Sorge auf die Wetterprognosen fürs Wochenende. In der Hochwasserregion in Rheinland-Pfalz hat der Katastrophenschutz für die Bürger wege