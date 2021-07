Corona-Zahlen: Inzidenz steigt weiter an – Fast 2000 Neuinfektionen

Angesichts der bestehenden Corona-Regeln füllen sich wieder die Innenstädte. Doch zeitgleich steigen auch die Corona-Zahlen.

Berlin. Nahezu alle Corona-Zahlen klettern in die Höhe. Auch die Anzahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion steigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zweieinhalb Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen lag sie bei 13,6 – am Vortag betrug der Wert 13,2 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. D